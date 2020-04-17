Так, "Аэрофлот" отменил все рейсы по маршруту Москва-Барнаул и обратно по 29 апреля включительно за исключением 23 и 28 апреля. До введения ограничений по коронавирусу авиакомпания ежедневно выполняла по одному рейсу в столицу и обратно.

Каждый день по одному разу из Барнаула в Москву летали также S7 и "Уральские авиалинии". Они отменили рейсы в апреле на четыре (18, 19, 21, 23 апреля) и пять (18, 20, 21, 23, 25 апреля) дат соответственно.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта, "Уральские авиалинии" планировали в конце апреля открыть полеты из/в Санкт-Петербург и Симферополь. Но из-за введенных ограничительных мер маршруты по этим направлениям отменены до 24 мая и 28 апреля соответственно.

Кроме того, авиакомпания "СиЛА" отменила рейсы в Томск по 29 апреля включительно (ранее выполнялись три рейса в неделю), "КрасАвиа" — в Красноярск по 28 апреля (ранее — дважды в неделю).

"ЮТэйр" отменила рейс в Сургут, назначенный на 25 апреля. Он должен был стать первым в текущем сезоне.