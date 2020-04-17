"Если отказ от тура произошел до сообщений об угрозе распространения COVID-19 в конкретной стране, либо введения ограничений на ее территории, потребитель вправе расторгнуть договор при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Чем раньше турист обратится с заявлением, тем больше вероятность возврата полной стоимости", — говорится в ответе Роспотребнадзора, опубликованном в официальном телеграм-канале информационного центра по коронавирусу стопкоронавирус.рф.

В случае отказа от поездки в связи с объявлением угрозы для жизни и здоровья, турист имеет право на перенос даты путешествия на более поздний срок, либо на возврат всей стоимости тура до начала путешествия. Также россияне могут сдать купленные авиабилеты и вернуть их стоимость.

"При отмене или изменении рейса за рубеж российской авиакомпанией пассажиру возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку (включая сборы). Иностранные авиакомпании, согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в этом случае должны вернуть сумму, равную уплаченному тарифу", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Отмена поездки из-за введения ограничений на передвижение и режима самоизоляции из-за COVID-19 признается вынужденным отказом от полета и позволяет вернуть полную стоимость авиабилета и все виды уплаченных сборов даже по "невозвратному тарифу".

Приобретенные билеты на поезда, отправляющиеся с 11 апреля по 1 июня, можно сдать онлайн или в кассах до 1 июня включительно. При этом возврат распространяется и на "невозвратные тарифы". Полная стоимость билета возвращается пассажирам, которые не могут совершить поездку из-за карантина, предъявив справку из медицинского учреждения или листка нетрудоспособности с кодом "03".

Роспотребнадзор также рассказал, как вернуть средства за бронирование иностранных гостиниц.

"Если вы бронировали проживание напрямую в отелях иностранных государств, вернуть предоплату или расторгнуть договор можно, написав заявление через официальный сайт гостиницы. При "невозвратном тарифе" вы вправе потребовать у иностранной гостиницы возмещения денежных средств, ссылаясь на обстоятельства, не зависящие от воли сторон, либо воспользоваться чарджбэком — процедурой отмены операции по картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР", — добавили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, если турист отказывается от гостиницы в отсутствие ограничительных мер, возврат средств производится с учетом фактически понесенных исполнителем расходов.