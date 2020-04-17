"С сегодняшнего дня, Страстной Пятницы, по крайней мере до пасхального воскресенья включительно, мы прекращаем доступ паломников", — сообщили "Интерфаксу" в обители.

В среду управление Роспотребнадзора по Калужской области в связи с угрозой заражения коронавирусом предписало приостановить с 16 по 30 апреля посещение гражданами храмов и монастырей, принадлежащих Калужской митрополии.

Между тем, Оптина пустынь является ставропигиальным монастырем, то есть подчинена непосредственно Московскому патриарху.

"Что будет на следующей неделе, пока не известно", — сказал собеседник агентства.