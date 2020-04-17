Как отмечается, участок, выделенный под яхт-клуб, находится в западной части Крестовского острова.

Проектом запланировано строительство основного здания клуба площадью 300 кв.м. В здании оборудуют кабинет инструктажа для теоретических занятий, кладовую для хранения досок для виндсерфинга, лодок и другого спортивного инвентаря, тренерскую, боцманскую и другие необходимые помещения, в том числе для хранения флагов, запасных частей и расходных материалов, необходимых при обслуживании флагштока.

Для проведения спортивных мероприятий здесь установят ориентированные на залив открытые трибуны для зрителей.

Застройщик яхт-клуба и генеральная проектная организация — АО "Зенит-Арена".