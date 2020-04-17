"Данный инструмент поддержки был утвержден Сергеем Собяниным в рамках второго пакета антикризисных мер. Общий объем сэкономленных бизнесменами средств составит 4,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавшим из-за приостановки работ арендаторам была направлена инструкция по получению городской поддержки.

"Уведомления были разосланы не только на юридический и фактический адреса организаций, но и направлены онлайн в личные кабинеты арендаторов на городском портале mos.ru", — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницы и туристические компании.

Для реализации мер поддержки предпринимателям необходимо направить обращение в департамент городского имущества с документами, подтверждающими приостановление работы компании.

"После успешного рассмотрения обращений арендаторам будет пересчитана арендная плата", — отметил глава департамента Максим Гаман.

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса, включающий освобождение от платы за аренду земли у города для компаний, которые приостановили свою деятельность из-за карантина. Второй пакет мер столичные власти утвердили 1 апреля. Согласно ему, от платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.