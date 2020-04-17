"Из аэропорта Шереметьево доставили до дома 199 жителей Москвы и 109 жителей Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Ещё более 40 пассажиров из других регионов разместили в областных обсервациях, жителей ближайших регионов доставили до дома", — говорится в сообщении.

Минтранс Московской области для перевозки предоставил 50 автобусов. Транспорт проходит обязательную дезинфекцию и санитарную обработку перед и после поездок. Водители обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками, антисептиками. Со 2 по 17 апреля Минтранс Московской области организовал встречу и доставку до дома и обсерваций более 3,7 тыс. пассажиров, прибывших из зарубежных стран.