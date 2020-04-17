"В связи с неисполнением АО "Bek Air" предписаний об устранении нарушений, внесенных АО "Авиационная администрация Казахстана", в соответствии с пунктом 5 статьи 12, подпунктом 10 пункта 2 статьи 16-9 Закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" отозван сертификат эксплуатанта АО "Bek Air"", — говорится в информации.

Также отозваны сертификаты летной годности всех 9 воздушных судов Fokker АО "Bek Air".

Как уточняется в информации, для получения сертификатов эксплуатанта и летной годности воздушных судов авиакомпании необходимо будет заново пройти полную процедуру сертификации.

Как сообщалось, Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификатов Bek Air после крушения самолета Fokker-100 27 декабря 2019 года под Алматы. Кроме того, ведомство начало проверку авиакомпании Bek Air, а Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отозвала у авиакомпании код обозначения.

Проверка была завершена 26 февраля и авиакомпании было дано полгода для устранения выявленных нарушений. Сообщалось, что в противном случае сертификаты эксплуатанта и летной годности будут отозваны.

Как сообщалось со ссылкой на вице-премьера Казахстана Романа Скляра, правительственная комиссия, расследующая крушение, считает обледенение воздушного судна основной версией авиакатастрофы. Кроме того, рассматриваются версии нарушения коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, ошибки экипажа, отказа авиационной техники.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы — Нур-Султан 27 декабря прошлого года после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. В крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.