"Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер. Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках. Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются. И, безусловно, состоятся еще обсуждения того, как это всё работает", — сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос о том, что у бизнеса пока не получается воспользоваться теми мерам поддержки, которые объявлялись властями.

В то же время, отметил он, это также хорошо известно и Координационному совету правительства, ежедневно принимающему меры по преодолению негативных последствий коронавируса.

"Вы видели, что премьер-министр Михаил Мишустин только вчера этим и занимался и это обсуждал", — сказал Песков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне на заседании правительства попросил банки как можно быстрее включиться в программу выдачи беспроцентных кредитов малым предприятиям из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.

В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания отметил, что для предприятий кредиты являются бесплатными на 6 месяцев, проценты полностью оплачивает государство. Банк России открыл специальную программу рефинансирования банков под льготные 4%, но и эти проценты берет на себя государство. При этом 75% рисков по этим кредитам берет на себя государство.

"Мы активно зазывали банки в эту программу, но сразу надо сказать, что для банков это убыточно, так как административные расходы банкам приходится брать на себя. Но мы исходим из того, что это их инвестиции в поддержание экономики, своих клиентов — и текущих, и будущих, поэтому они должны быть в этом заинтересованы. На прошлой неделе под руководством Андрея Рэмовича Белоусова были проведены совещания с банками, и там, конечно, разговор уже шел такой уже жесткий, потому что банки очень медленно здесь разворачиваются. Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки (...) За прошлый день число уже выданных кредитов удвоилось, то есть темпы нарастают, но, конечно, их абсолютно недостаточно...", — заявил министр.

Решетников отметил, что у банков своя бюрократия, "иногда гораздо более неповоротливая, чем в других сферах". "Там тоже идет большая перестройка всех процессов, будем контролировать очень жестко, Михаил Владимирович, еженедельный мониторинг, как вы сказали, наладим", — пообещал министр.

Он рассказал, что в понедельник сам проверил, как банки работают с предпринимателями. "Я сам вместе с предпринимателями обзванивал горячие линии трех банков, информацию в целом адекватно рассказывают, но кредиты получить нельзя. То рассказывают, что правительство что-то не приняло, то просто говорят, звоните позже, выдадим в мае. Поэтому с руководством этих банков проведены соответствующие беседы, коллеги изменили свою позицию. Поэтому дальше контролируем вместе с предпринимательскими организациями и вообще, наверное, вопрос контроля за реализацией этих программы — это самое важное, что необходимо наладить", — сказал он.

Банки в начале апреля начали выдавать малым и микропредприятиям беспроцентные кредиты на выдачу заработной платы сотрудникам. Часть затрат на реализацию этой программы несет правительство, которое выделит субсидию банкам в размере 2,6 млрд рублей. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов определяется исходя из численности занятых и МРОТ в расчете на 6 месяцев.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила 10 апреля, что эта программа "раскачивается очень медленно". По данным ЦБ, предприятия малого бизнеса подали заявки на получение беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы сотрудникам на 6 млрд рублей, из этой суммы заявок удовлетворено лишь на 76 млн рублей.

Предприниматели жаловались, что одной из основных причин отказов со стороны банков выдать беспроцентный кредит является отсутствие у компании зарплатного проекта в этом банке.