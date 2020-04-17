Как говорится в соответствующем постановлении правительства, это касается лиц, легально находящихся в Грузии по состоянию на 14 марта. В том случае, если они не могут покинуть территорию страны по ряду причин, законный срок их пребывания будет продлен до 30 июня 2020 года.

К таким причинам относятся случаи, когда государство, гражданином которой является человек, входит в зону высокого риска; если пересечение границ ограничено соответствующим государством; если по состоянию здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции; если человек не может покинуть территорию страны в установленные сроки из-за отмены авиарейсов.

Во всех этих случаях нахождение иностранца или лица без гражданства на территории Грузии не будет считаться незаконным, отмечается в постановлении.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. Закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

На следующей неделе парламент намерен утвердить обращение правительства по продлению действия ЧП до 10 мая. Накануне Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что продлило ограничения на регулярные авиарейсы до 10 мая.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 370 зараженных коронавирусом Covid-19, из них скончались трое (все — женщины), 77 человека вылечились. В стационарах находятся 540 пациентов, в режиме карантина — 5 тыс. 35 человек.