"Терминал будет открыт с 08:00 до 19:30, необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывших пассажиров. Все авиарейсы будут приниматься в течение дня с 10:00 до 19:00 мск", — отмечается в сообщении.

В остальное время терминал будет закрыт для посещения.

Как сообщалось, первым о введении регламентного режима сообщал аэропорт "Базэл Аэро" в Анапе. 1 и 2 апреля он работал с 8:00 до 20:00, 3-5 апреля — с 8:00 до 22:30, с 6 апреля до 30 апреля работает с 8:00 до 20:00. С 8 по 15 апреля на сокращенный режим работы перешел и международный аэропорт Сочи.

С 13 апреля об ограничении работы также сообщил и аэропорт Краснодара, все регулярные авиарейсы будут приниматься в течение дня с 10:00 до 19:00. В таком режиме он продолжит работу до мая.

АО "Международный аэропорт Сочи" входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Краснодара и Анапы. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 7% — до 6,77 млн человек.