"По предварительным данным, борт авиакомпании "Сибирь" выполнит полет из Токио во Владивосток во вторник, 21 апреля. Для этого приморцам, желающим вылететь на родину, необходимо заполнить анкету на портале Госуслуг и зарегистрироваться в списках Минкомсвязи РФ", — говорится в сообщении.

Рейс из Токио запланирован на 7:05 мск по московскому времени, его выполнит самолет, вмещающий 120 пассажиров.

Кроме того, в субботу во Владивосток рейсом из Бангкока , как ожидается, прибудут 200 россиян. В течение 14 дней после прибытия всем пассажирам этого рейса предстоит соблюдать строгий карантин.

Назначена дата еще одного рейса из Королевства Таиланд во Владивосток. Дополнительный борт вылетит за россиянами 22 апреля. На бору самолета авиакомпании "Сибирь" вернутся домой 120 человек, говорится в сообщении.

Уточняется, что дата и время рейсов могут быть изменены, так как окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.