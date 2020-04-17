"ООО "МСПЛ", генеральный агент MOBY SPL LIMITED на территории РФ, информирует о начале формирования реестра требований заказчиков в отношении возврата денежных средств за круизные путешествия, которые были отменены в связи с ограничениями, связанными с предотвращением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее уведомление было направлено в адрес ассоциации "Турпомощь", — говорится в сообщении паромной компании.

Как отмечается, механизм предполагает возможность возврата денег за круизы из фонда персональной ответственности туроператора. "Согласно установленным правилам, возврат денежных средств туристам будет осуществляться в течение 60 дней с даты закрытия реестра (15.10.2020 г.). Таким образом, "Турпомощь" должна произвести возврат средств не позднее 15.12.2020 г.", — сообщают в компании.

При этом пассажиры, подавшие заявку на включение в реестр, лишаются права обращаться за переносом своего путешествия и не смогут претендовать на бонусы, предлагаемые паромной компанией.

Ранее пассажиры парома Princess Anastasia пожаловались порталу "Интерфакс-Туризм", что не могут получить возврат средств за отмененные из-за коронавируса круизы. По их словам, паромная компания исключила возможность возврата денег за отмененные круизы, сохранив только возможность переноса поездки. Но вариант с депозитом для многих пассажиров оказался неприемлемым, поскольку за новый круиз нужно доплачивать, а стоимость выросла в разы.