"За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

"Всего же на территории нашей страны 32007 вирус-положительных пациентов",- добавил он.

Мясников сообщил, что за последние сутки в России от COVID-19 выздоровели 286 человек, общее число выписанных из больниц составляет 2590 человек. "Выписали по выздоровлению 286 человек, число выписанных увеличилось до 2590 человек", — сказал он.

Число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, выросло в России за сутки на 41 — до 273, сообщили в информационном центре по борьбе с коронавирусом.