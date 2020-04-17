"Внутрирегиональные речные перевозки максимально сократить. С объяснением людям, что в данный период кататься в гости нет никакого смысла", — сказал губернатор в пятницу во время заседания краевого оперативного штаба.

На территории региона речные пассажирские перевозки по Амуру осуществляют две компании. Они оказывают услуги на восьми маршрутах.

"Ехать в Хабаровск только в случае крайне необходимости, это госпитализация в больницу или какое-то неотложное дело. Праздно катающихся или праздно шатающихся в гости к родственникам надо категорически ограничить", — сказал Фургал.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко уточнила агентству "Интерфакс-Дальний Восток", что решение относительно рейсов теплоходов на левый берег Амура, где у жителей Хабаровска после крупномасштабного наводнения 2013 года остались дачи, правительство региона примет отдельно. Ожидается, что это произойдет в начале следующей недели.

16 апреля на реках края начался интенсивный ледоход. По предварительным оценкам специалистов, навигация на Амуре может быть открыта уже в начале мая.