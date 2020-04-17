"Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов. Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований", — сказала Спивакова журналистам.

"Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов", — добавила она.

РФ из-за пандемии коронавируса с 27 марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан.