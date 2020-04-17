"Материалов в океанариуме очень много. И много интересных людей, которые рассказывают о море и о его обитателях так, что нельзя не заслушаться. И сейчас самое время рассказывать об этом в виртуальном режиме в рамках проекта "Интересные истории о науке". Это важно для понимания мира, как он необыкновенен и хрупок", — сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе Приморского океанариума.

Первая видеоистория о тихоокеанских лососях, которую рассказал ихтиолог Анатолий Семенченко, уже доступна для просмотра на ютуб канале. Из выпуска можно узнать о том, какие тихоокеанские лососи родом из Приморья, как проходит нерест этих рыб, а также почему лососей зовут красной рыбой.

В планах океанариума представить видеолекции о пираньях и мифах, которые с ними связаны. Рассказать о древнейшей рыбе Амазонки, арапаиме, которую считали вымершей, и о других морских обитателях.

Лекции, посвященные морской биологии, генетике, гидрохимии рассказывают биологи океанариума.

Как сообщалось, научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" Дальневосточного отделения Российской академии наук создан по поручению президента России Владимира Путина. Океанариум, расположенный на острове Русский во Владивостоке, в начале сентября 2016 года открылся для посетителей. Экспозиционный корпус построен в виде раковины, площадь здания — около 35 тыс. кв. метров. Общий объем воды в Приморском океанариуме составляет около 25 тыс. тонн.