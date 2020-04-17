Она напомнила, что рейсы являются коммерческими, и призвала граждан США обращаться за билетами напрямую в авиакомпанию.

Росс напомнила, что для поездки в аэропорт может потребоваться цифровой пропуск, который оформляется на сайте московской мэрии.

Предыдущий рейс "Аэрофлота" в Нью-Йорк была 14 апреля.

Пресс-секретарь посольства также отметила, что еще один самолет до Нью-Йорка может отправиться из аэропорта "Шереметьево 20 апреля.

"Мы в курсе слухов о возможном рейсе "Аэрофлота" в понедельник, 20 апреля, из "Шереметьево", — написала Росс в своем микроблоге в Твиттере.