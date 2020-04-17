"Я еще буду говорить об этом с сотрудниками УВД: граждане, которые прибыли из-за границы, некоторые, ведут себя неадекватно. То есть требуют отпустить их домой. Даже находясь уже в инфекционном госпитале, один из них уже даже с пневмонией, после употребления спиртных напитков в обсерваторе, с положительными пробами, они решили, что здоровы и устроили дебош. Настоящий дебош! С выпрыгиванием в окна и попыткой силой уйти из лечебного учреждения", — сказал губернатор в пятницу на заседании краевого оперативного штаба

12 апреля авиакомпания "Аврора" эвакуационным рейсом доставила из Сеула в Хабаровск 95 граждан РФ, которые больше 10 дней не могли вернуться на родину после закрытия границ из-за COVID-19. Среди них 11 жителей Хабаровского края, остальные — из других регионов.

"То, что мы поселили в обсерватор всех без исключения прибывших из Южной Кореи, — это очень правильное решение. Потому что 11 человек из обсерватора уже находятся в госпитале", — сообщил Фургал.

Пассажиров эвакуационного рейса разместили в двух обсерваторах. У всех были взяты пробы на коронавирус. Граждан, у которых тест был положительным, отправили в инфекционный госпиталь.

"Вот если бы они ушли, что бы началось в Хабаровске? Я не думаю, что они будут сидеть дома. Поэтому все, которые прибывают из-за границы к нам, без исключения, есть у него жилье в Хабаровске, нет жилья — в обсерватор на две недели, без всяких разговоров. Потому что нужно защитить всех остальных граждан от распространения (инфекции -ИФ)", — резюмировал глава региона.

По данным регионального Минздрава, под медицинским наблюдением находятся около 700 человек, прибывших из зарубежных поездок, в том числе более 80 — в обсерваторах.

На данный момент в регионе официально подтвержден 91 случай COVID-19. В стационары края с подозрением на инфекцию госпитализировано 33 человека. Трое пациентов скончались.