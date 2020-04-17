12 апреля авиакомпания "Аврора" эвакуационным рейсом доставила из Сеула в Хабаровск 95 граждан РФ, которые больше 10 дней не могли вернуться на родину после закрытия границ из-за COVID-19. Среди них 11 жителей Хабаровского края, остальные — из других регионов.
"То, что мы поселили в обсерватор всех без исключения прибывших из Южной Кореи, — это очень правильное решение. Потому что 11 человек из обсерватора уже находятся в госпитале", — сообщил Фургал.
Пассажиров эвакуационного рейса разместили в двух обсерваторах. У всех были взяты пробы на коронавирус. Граждан, у которых тест был положительным, отправили в инфекционный госпиталь.
"Вот если бы они ушли, что бы началось в Хабаровске? Я не думаю, что они будут сидеть дома. Поэтому все, которые прибывают из-за границы к нам, без исключения, есть у него жилье в Хабаровске, нет жилья — в обсерватор на две недели, без всяких разговоров. Потому что нужно защитить всех остальных граждан от распространения (инфекции -ИФ)", — резюмировал глава региона.
По данным регионального Минздрава, под медицинским наблюдением находятся около 700 человек, прибывших из зарубежных поездок, в том числе более 80 — в обсерваторах.
На данный момент в регионе официально подтвержден 91 случай COVID-19. В стационары края с подозрением на инфекцию госпитализировано 33 человека. Трое пациентов скончались.