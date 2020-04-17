"Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости вероятнее всего придётся на ближайшие 2-3 недели", — сказала она в видеообращении к врачам, распространенном в пятницу.

По её словам, в это время основная нагрузка в борьбе с Covid-19 ложится на врачей.

"Сегодня от нас с вами зависит, как Москва справится с пандемией. От всех: от вас как врачей, от жителей, которые будут соблюдать установленные правила, от нас как управленцев, которые должны принимать своевременные и адекватные ситуации решения", — подчеркнула Ракова.

Она напомнила, что Москве ведётся масштабная работа по перепрофилированию больниц для инфицированных коронавирусом, однако горожане по-прежнему нуждаются и в иной медпомощи.

"Поэтому двойная нагрузка ложится как на стационары, занятые в борьбе с коронавирусом, так и на другие больницы. На все московское здравоохранение нагрузка выросла в разы", — отметила вице-мэр.