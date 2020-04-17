Как сообщает пресс-служба музея, у зрителей будет возможность не только полюбоваться на греческое и римское золото, выставленное в залах Античного мира Эрмитажа, но и узнать о нем занимательные подробности.

Научный сотрудник отдела Античного мира Ольга Горская расскажет и покажет, как и чем щеголяли состоятельные женщины и мужчины разных времен — от Перикла до римских императоров и как эти украшения изготавливались.

"Мы даже узнаем, какие из украшений предназначались живым людям, а какие — исключительно мертвым, и выясним, почему", — отмечают в музее.