"На борту самолета произведено анкетирование пассажиров, выдача постановлений об обязательном карантине Роспотребнадзора. В зале прилета (...) проведено тестирование всех пассажиров на коронавирусную инфекцию. Прилетевшие пассажиры направлены в обсерватор", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Уфу доставлены 68 пассажиров, в числе которых 10 детей.

Ранее сообщалось, что воздушное судно, следовавшее из Бангкока, доставило граждан РФ сначала в Казань, а затем в Уфу. На борту было 179 пассажиров, 111 из них остались в Татарстане.

Рейс для вывоза российских граждан утвердила Росавиация.