За истекшие стуки число инфицированных в мире увеличилось на 94 тыс. 794 человека, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений — на 13 тыс. 513 человек.

За день до этого суточный рост числа заразившихся составил 81 тыс. 834 человек, число жертв инфекции увеличилось на 5 тыс. 298 человек.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 33 тыс. 286 человек, выявлен 671 тыс. 331 инфицированный COVID-19.

В Испании число зараженных достигло 184 тыс. 948 при 19 тыс. 315 умерших, в Италии — 168 тыс. 941 (скончались 22 тыс. 170), Франции — 147 тыс. 091 (17 тыс. 920), Германии — 137 тыс. 698 (4 тыс. 052), Великобритании — 104 тыс. 177 (13 тыс. 729), Иране — 77 тыс. 955 (4 тыс. 869), Турции — 74 тыс. 193 (1 тыс. 647), Бельгии — 34 тыс. 809 (4 тыс. 857), Канаде — 30 тыс. 973 (1 тыс. 231), Бразилии — 30 тыс. 683 (1 тыс. 947), Нидерландах — 29 тыс. 383 (3 тыс. 327), России — 27 тыс. 938 (232), Швейцарии — 26 тыс. 732 (1 тыс. 281).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, 15 — у людей, прибывших из-за рубежа, 11 — внутри страны.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае в целом умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 692 случаев заболевания, из них 1 тыс. 549 — ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.