Как следует из размещенного на портале правовой информации Ставрополья постановления, на время карантина запрещен въезд в Пятигорск и выезд из него автотранспорта за исключением имеющих спецпропуск служебных машин, в том числе Миноборны, МЧС, правоохранительных органов, а также организаций, занимающихся жизнеобеспечением населения, доставляют продукты питания и товары первой необходимости.

Среди указанных в документе мер будут организованны круглосуточные посты на автомобильных дорогах, пересекающих границы города. До 18 апреля планируется утвердить карту патрулирования города.

Кроме того, будут отменены остановки электропоездов по маршруту "Минеральные Воды -Кисловодск" и обратно на пунктах и станциях в пределах Пятигорска.

Все организации и предприятия за исключением жизнеобеспечивающих предполагается перевести на удаленный режим работы. Запрещено посещение религиозных организаций.

В городе будет приостановлена работа частных медорганизаций, а также организованы обсерваторы для временной изоляции и меднаблюдения за контактировавшими с зараженными новой коронавирусной инфекцией.

В свою очередь горадминистрация сообщает, что будут работать всего 6 КПП: въезды со стороны Иноземцево — поселок Энергетик — улица Фабричная — станица Константиновская — ФАД Кавказ со стороны Нальчика — Черкесское шоссе (район нефтебазы). Жителей предупреждают, что старые пропуска будут действовать до 19 апреля.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что на территории Пятигорска из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом вводится карантин.

Из-за ситуации с коронавирусом в Пятигорске, где зарегистрировано 29 случаев заражения, глава города Андрей Скрипник сложил полномочия и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска возложено на Льва Травнева, который был предшественником Скрипника и руководил городом 11 лет.

В марте в регионе постановлением губернатора Ставропольского края были определены ограничительные меры по снижению рисков распространения коронавируса в регионе, касающиеся, в том числе, необходимости обязательной самоизоляции. Они будут действовать до конца апреля. Позднее ставропольский губернатор принял решение о частичном послаблении ограничений, в рамках которых было разрешено работать ряду компаний, в том числе строителям, автомастерам, нотариусам, юристам. Работники организаций, допущенных к работе, должны иметь спецпропуска.

В Ставропольском крае подтверждено заражение коронавирусом у 143 человек, 19 из них выздоровели, две пациентки с хроническими заболеваниями умерли.