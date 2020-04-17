"Пассажиров отправят в санаторный комплекс "Ливадия", который зарезервирован для содержания граждан, прибывающих из-за рубежа. Там они проведут ближайшие две недели в карантине",- сообщила Галимова.

По ее словам, пассажиры будут находиться под ежедневным медицинским наблюдением. В частности два раза в день им будут проводиться замеры температуры.

Ранее сообщалось, что рейс "Бангкок-Казань" со 179 пассажирами на борту вылетел в Россию в четверг днем.

Сообщалось также, что все пассажиры пройдут температурный контроль еще на борту. В Казани прибывшие отправятся в обсервацию или в инфекционную больницу при наличии признаков Covid-19.

Ранее стало известно о 128 инфицированных коронавирусом в Татарстане, 17 человек вылечилось.