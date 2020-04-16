При этом в январе компания зафиксировала рост показателя на 1%, в феврале RevPAR снизилась на 4%, а в марте было отмечено падение на 56-58%, говорится в отчете, направленном Hilton в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Другие показатели, включая чистую прибыль и скорректированную EBITDA, как ожидается, также "существенно снизятся".

С конца января Hilton приостановила работу примерно 1 тыс., или порядка 16%, отелей, находящихся в управлении компании, в том числе примерно 12% отелей в Северной и Южной Америке, 60% в Европе и 15% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Компания временно отложила выплату дивидендов и обратный выкуп акций.

Hilton Worldwide — одна из крупнейших гостиничных компаний в мире. Ее портфель состоит из 18 брендов мирового класса, включает свыше 6,1 тыс. собственных, управляемых и работающих по франшизе отелей, которые расположены в 119 странах и регионах мира.