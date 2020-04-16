"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области в постановление губернатора будут внесены изменения. Они коснутся продления ограничительных мер до 30 апреля включительно и приостановления до этой даты работы турбаз и баз отдыха, за исключением размещения командированных лиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что школьники также продолжат дистанционное обучение по 30 апреля.

Кроме того, новые изменения в постановлении усиливают меры контроля за приезжими: в аэропорту Курумоч, на железнодорожных станциях региона, автомобильных трассах федерального, регионального и местного значения будут организованы специальные пункты контроля.

Отмечается, что в регионе к приему больных готовы 1248 коек.

"Главный корпус больницы им. В.Д. Середавина и лечебный корпус 6-й горбольницы Самары к понедельнику будут перепрофилированы и готовы к приему больных с коронавирусом. Сейчас в больнице им. Середавина полным ходом идет подключение аппаратов кислородной поддержки", — говорится в сообщении.

Также будет зафиксирована обязанность управляющих компаний ежедневно проводить дезинфекцию с составлением акта выполненных работ, которые будут подписывать собственники помещений.

Как сообщалось ранее, режим полной самоизоляции был введен в Самарской области 30 марта. 4 апреля власти разрешили работу системообразующим предприятиям при соблюдении санитарных норм.

Также было разрешено работать организациям в сфере сельского и лесного хозяйств, рыбоводства, добычи полезных ископаемых, проектирования и строительства сооружений, по обслуживанию медоборудования, ремонту автотранспорта, соцобеспечения, информационных технологий и связи, транспортно-логистическим компаниям, ветклиникам, адвокатам и нотариусам.

Еще через неделю были введены послабления для малого бизнеса, предоставляющие услуги в сфере услуг. Однако закрытыми остаются ночные клубы, аттракционы, заведения общепита.