"Правительство приняло решение, что нынешние меры должны действовать по крайней мере еще следующие три недели", — заявил Рааб на пресс-конференции по COVID-19.

Он подчеркнул, что "ослабление мер" может "свести на нет достигнутый прогресс", а также "нанесет ущерб как здоровью населения, так и экономике".

"Худшее, что мы сейчас можем сделать, — это слишком рано ослабить (меры) и позволить второй вспышке вируса ударить по NHS (Национальная служба здравоохранения — ИФ) и британскому народу", — добавил Рааб.

Он отметил, что условием для постепенного снятия ограничений должно стать ежедневное снижение количества новых случаев заражения COVID-19 и летальных исходов, а также снижение скорости распространения коронавируса до контролируемого уровня.

Ранее на этой неделе глава Рааб заявлял, что эпидемия коронавируса в стране еще не достигла пика.

По состоянию на 16 апреля, в Великобритании с начала эпидемии выявлено более 103 093 случаев заражения, 13 729 человек с коронавирусом скончались.