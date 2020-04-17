Как заявил в среду на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин, начиная с мая организации малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших отраслей получат безвозмездную финансовую помощь от государства на неотложные цели, в том числе выплату зарплат в апреле-мае. Деятельность турагентств и других организаций в сфере туризма включена правительством в число отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

Объем поддержки составит 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Компании, которые получат эти выплаты, берут на себя обязательство максимально сохранить рабочие места на уровне не менее 90% численности на 1 апреля. Деньги за апрель они получат в мае, а за май – в июне. Право на такую помощь могут получить и самозанятые граждане, соответствующий законопроект рассматривает Госдума.

Механизм помощи пока неясен

"Пока никаких правил и условий не обозначено, кроме общего указания на выплату по штатной численности работников", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. Он добавил, что механизм субсидирования, вероятно, будет реализован на региональном уровне.

В пресс-службе туроператора TEZ Tour порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что продолжают изучать все предложенные правительством инициативы, но решения по использованию субсидий пока не принято. В свою очередь в TUI Россия заявили, что "надо смотреть, как это конвертируется в законопроекты и реальные решения".

"Любая помощь для туроператоров сейчас актуальна, никто не откажется от поддержки. Но на текущий момент механизм этих выплат неясен. Банк нам в выплатах пока отказал, вероятно, там ждут разъяснений от Ростуризма", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Генеральный директор сети турагентств "Круиз-Трэвел" Павел Лыщенко также заметил, что процесс получения субсидий непонятен, хотя в компании рады любой помощи.

"В ряде стран даже не организации, а местные жители получили выплаты на карты от государства в связи с кризисом. Это было просто и понятно. В ситуации с субсидиями организациям очень сложно получить эти деньги – нужна куча справок, где требуется доказать, что у тебя убытки. Хотя в нынешней ситуации это очевидно. Сейчас даже печать не поставишь, потому что офисы закрыты", — рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Сохранить персонал турфирмам вряд ли удастся

По словам Лыщенко, турагенты уже сами увольняются, поскольку предложенный размер субсидии ниже пособия по безработице. "У агентов основной доход идет с комиссий по продажам, которых сейчас нет. У нас март минусовой, а апрель вообще катастрофический. Мы платим им только минимальный оклад", — заключил эксперт.

Мурадян также считает, что поддержка на два месяца не поможет турфирмам сохранить сотрудников. "Нам предлагают два месяца помощи, но в туризме все понимают, что спроса на услуги не будет шесть месяцев из-за закрытого неба. К тому же эта сумма ниже прожиточного минимума в Москве. Это лишь небольшая помощь, не лекарство", — сказал Мурадян.

По его словам, реально работающих мер, которые бы позволили туристическим компаниям полностью сохранить штат в нынешних условиях, сейчас нет. "Арендодатели не идут на отсрочки, нужно по-прежнему платить за пользование облачными хранилищами… Где взять деньги на это? А главное, нет отсрочек по выплатам туристам", — заметил эксперт.

По его словам, в таких условиях туркомпаниям придется сокращать сотрудников уже в мае. "Туризм и не особо верит в поддержку. Уже другие отрасли экономики начинают буксовать – их будут спасать в первую очередь", — заключил Мурадян.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в четверг заявила, что принятых на сегодня государством мер недостаточно для поддержания находящейся в полном коллапсе из-за коронавируса туристической отрасли на плаву. При этом она назвала "почти чудом" то, что впервые правительство решило помогать туризму.