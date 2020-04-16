"До 15 мая 2020 года оформление виз в посольстве и в Генконсульствах ограничено. Прием заявлений в настоящее время возможен только в исключительных случаях", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как пояснили в дипмиссии, если гражданин РФ записан на подачу документов на визу в период с 4 по 15 мая, то приходить по этой записи не нужно "в связи с имеющимися ограничениями в обслуживании заявителей". При этом подача заявлений в сервисную компанию VisaMetric временно невозможна.

Также в посольстве сообщили, что выданные визы в Германию ограничены определенным сроком и не будут продлены, несмотря на закрытие границ между странами из-за пандемии коронавируса. Возмещение консульского сбора за неиспользованную визу не предусмотрено. Дипломаты не рекомендуют спешить с оформлением новых въездных документов, поскольку эпидемиологическая обстановка еще не нормализовалась.

В дипмиссии подчеркивают, что оформление новой визы вслед за неиспользованной не составит проблем. При этом будут учитываться ограничения свободы передвижения и связанные с ними изменения маршрутов и графиков поездок.

В связи с закрытием границ Шенгенской зоны практически все европейские страны в марте приостановили прием заявлений на оформление виз гражданам РФ.