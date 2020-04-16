"Его обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе", — сказали в пресс-центре, добавив, что первые проведенные анализы подтвердили наличие инфекции.

"Сейчас ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование. В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям. Просьба сохранять спокойствие", — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, до сегодняшнего дня Республика Алтай оставалась последним регионом в стране, где не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом. Региональное управление Роспотребнадзора РФ ранее заявляло, что завоз коронавируса в регион неизбежен при открытых границах.