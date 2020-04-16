Пресс-служба правительства региона сообщает в четверг, что въезд на территорию будет разрешен тем, кто имеет постоянную или временную регистрацию в Дивееве либо владеет там недвижимостью, а также людям, кто следует транзитом через населенный пункт. Ограничения вводятся до 30 апреля.

Также для посетителей закрыт Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.

"Мы просим верующих воздержаться от поездок в Дивеево в эти дни. Даже если вы попадете в село, то доступ на территорию монастыря все равно будет закрыт. В селе на данный момент нет случаев заболевания, в наших силах защитить его жителей от этой напасти", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что в Вербное воскресенье десятки прихожан, в основном пожилых, собрались в храме в Дивеево Нижегородской области. После онлайн-трансляции богослужения несколько пользователей обратились к властям региона в соцсетях с вопросами о допустимости массового скопления людей в храмах, что, по мнению пользователей, может привести "к сумасшедшему всплеску заболеваемости".

Аналогичные обращения нижегородцев были размещены в официальной группе Нижегородской митрополии в соцсети.

Позднее пресс-служба Нижегородской епархии сообщала, что в связи с получением предписания главного санитарного врача региона богослужения во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии с 15 по 19 апреля пройдут без прихожан. Богослужения будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров. Пресс-служба отмечала, что ограничение может быть продлено.

По последним данным, в Нижегородской области верифицированы пробы на коронавирус 404 человек. При этом 23 человека выздоровели и выписаны. Зафиксировано четыре летальных случая.