"Туриндустрия изменится после окончания пандемии коронавируса, чистота и соблюдение санитарных норм станут приоритетным направлением для турбизнеса, чтобы вернуть туристов. В связи с этим Сингапур утвердил обозначение SG Clean, предназначенное для сертификации отелей, достопримечательностей, ресторанов и магазинов, чтобы путешественники чувствовали себя спокойно во время поездки", — пишет издание.

По словам главы Совета по туризму Сингапура Кита Тана, знак качества SG Clean показывает путешественникам, что турбизнес страны ответственно подходит к вопросам чистоты и гигиены и стремится поддерживать высокие стандарты, чтобы в будущем сделать их нормой.

"Мы надеемся, что местные жители и туристы оценят нововведение, не будут бояться поездок, а турбизнес получит от нас поддержку в это непростое время", — цитирует его Travel and Leisure.

Как сообщает журнал, для получения сертификата SG Clean отели должны выполнить семь требований, среди них – проверка температуры и наличия респираторных симптомов у сотрудников, увеличение частоты дезинфекции мест общего пользования, а также появление в штате менеджера SG Clean.

Одним из первых отелей, получивших сертификат SG Clean, стал Grand Hyatt Singapore.

В перспективе Совет по туризму Сингапура намерен сертифицировать несколько тысяч предприятий, задействованных в туротрасли.