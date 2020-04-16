"Вчера в рамках третьего пакета было принято решение по субсидированию процентных ставок для субъектов малого предпринимательства. Мы понимаем, что этот сектор нашей экономики больше всех пострадает в складывающейся ситуации, и на эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 млрд рублей в зависимости от активности предпринимателей, от того, как они будут обращаться к нам за помощью", — сказал Ефимов журналистам в четверг.

Третий пакет поддержки московского бизнеса включает в себя отсрочку до 31 декабря 2020 года уплаты авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество организаций и земельному налогу для кинотеатров, организаций допобразования, санаториев и домов отдыха, организаторов выставок и конференций. Таких организаций в столице в общей сложности около 300.

Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. Эта мера должна помочь порядку 1,4 тыс. гостиниц.

Собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела, также получат компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года. Таких организаций в общей сложности около 2,6 тыс.

Помимо этого, строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

Кроме того, около 3,3 тыс. для предпринимателей, которые ранее заключили договоры выкупа недвижимости арендуемой у города, выкупные платежи второго квартала будут перенесены на конец 2020 года.

Будет также запущена крупная программа кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности ставка будет субсидирована до 8%.

Кроме того, со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, есть предварительная договоренность о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по уплате основной суммы долга. Аналогичные проекты готовятся и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП.