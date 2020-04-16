"На связь с посольством продолжают выходить родители школьников. Налажена индивидуальная работа с каждым установленным ребёнком и их законными представителями. Знаем о местонахождении 17 детей", — сказал Антонов журналистам в четверг.

Он отметил, что несовершеннолетие россияне уже начали выезжать с территории США, на последнем "вывозном рейсе" 14 апреля из Нью-Йорка улетели четверо из них.

Посол напомнил, что 3 апреля из госдепартамента в посольство поступило обращение о необходимости срочного вывоза из страны 74 детей, находящихся здесь по программам "образовательных обменов". "Они должны были находиться в США до конца учебного года (май-июнь)", — отметил он.

Антонов сообщил, что в Госдепартамент США была направлена нота с требованием предоставить полные и точные списки несовершеннолетних граждан России с указанием адресов мест их нахождения, контактных данных и лиц, ответственных за их пребывание в США, полученная в ответ нота американского посольства в Москве не содержит ответы на эти вопросы.

По его словам, посольство столкнулась с рядом тревожных ситуаций: одного школьника отвезли в аэропорт Майами и там оставили без опеки, другой несовершеннолетний россиянин был самостоятельно отправлен во Владивосток с пересадкой в Сеуле и в настоящее время находится на карантине в Корее, ещё одного "принуждали к тяжёлому физическому труду".

В общей сложности полторы тысячи россиян в настоящее время находятся в США и ожидают возможности вернуться на родину, добавил он.