Аналогичный период годом ранее японская авиакомпания завершила с прибылью в 30,6 млрд иен.

В понедельник Japan Airlines объявила о том, что отменит почти 94% международных пассажирских рейсов в мае. Число полетов в апреле также будет сокращено, говорится в сообщении.

В феврале Japan Airlines выполнила 28,24 тыс. рейсов по сравнению с 27,94 тыс. за тот же месяц годом ранее.

Japan Airlines является одной из крупнейших авиакомпаний Азии. Член альянса Oneworld. Осуществляет международные и внутренние перевозки в более чем 120 аэропортов по всему миру.