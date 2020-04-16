"В разгар эпидемии коронавируса этой зимой турбизнес Китая нес серьезные убытки. Ожидалось, что на китайский Новый год совершат путешествия 50 млн человек, а в реальности поехали лишь 300 тысяч. Ежедневно трэвел-индустрия теряла по $2,5 млрд. Загрузка отелей с 70% 14 января упала до 17% 26 января – к этому времени все уже узнали об эпидемии, и был закрыт Ухань", — сказал он.

В это непростое время, по его словам, власти Китая сделали многое, чтобы поддержать бизнес: многие сферы освободили от уплаты НДС с 1 января, существенно "срезали" и прочие налоги, выдали кредиты турбизнесу.

Мальцев добавил, что бизнес в Китае начал оживать в начале марта, когда стали открываться рестораны и парки. При этом в стране соблюдаются повышенные меры безопасности в отношении здоровья.

"Сейчас в Китае уже открыто множество достопримечательностей, в том числе наиболее популярные – Великая Китайская стена и другие. Власти страны сделали бесплатным вход во многие места, чтобы привлечь туристов. В провинцию Хубэй тоже привлекают путешественников, Ухань уже открыт", — заметил он.

По мнению Мальцева, туриндустрия в Китае оправится от кризиса и вернется на прежний уровень в течение года. "Китайский Новый год был пропущен, но сейчас грядет новая "золотая неделя" – майские праздники. Однозначно, люди будут путешествовать по стране", — сказал он.

Глава маркетинга онлайн-туристического агентства Trip.com в РФ Глеб Рыбушкин также заметил, что спрос на поездки в Китае быстро восстанавливается. "Согласно опросам, 90% китайцев так или иначе заинтересованы в туризме. За границу уже готовы ехать 10% — но надо понимать, что лишь у 10-13% жителей Китая есть загранпаспорта, поэтому это очень много", — сказал он.