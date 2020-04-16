"Lufthansa в ближайшие недели остановит эксплуатацию всего флота A340-600. Три самолета этого типа уже вылетели в Теруэль на северо-востоке Испании. Там в аэропорту они будут запаркованы", — говорится в сообщении компании.

Авиакомпания располагает 17 самолетами этого типа, все они в ближайшие 2-3 месяца будут направлены в Теруэль, где размещена стоянка для больших самолетов.

"Эксплуатация таких самолетов на регулярной основе не планируется минимум на ближайший год-полтора", — отметили в компании.

Как сообщает Lufthansa, из-за того, что в Теруэле в среднем 240 дней в году солнечные и очень мало осадков, регион хорошо подходит для долгосрочной парковки самолетов.

Дальнемагистральный флот Lufthansa состоит из самолетов Airbus А330-300, А340-300, А340-600, А350-900, А380, Boeing 747-400 и 747-8I.