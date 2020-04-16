В состав патрулей вошли представители регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, а также специалисты Роспотребнадзора и администраций муниципалитетов.

"Более 200 мобильных групп проверяют соблюдение карантина на курортах Кубани. С начала действия ограничений для предотвращения угрозы распространения коронавируса патрули проверили 4 595 отелей, санаториев и других средств размещения. Также сотрудники отслеживают исполнение ограничений через сервисы бронирования и по телефону. На "горячую линию" ведомства уже поступило более 1,6 тыс. обращений, в том числе и жалоб на нарушение карантина", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой, турбизнес должен проявить социальную ответственность и соблюдать введенные ограничения. "Выявлять и наказывать нарушителей мы будем всеми средствами, доступными нам в рамках закона", — подчеркнула она.

Как отметили в пресс-службе, за время введенного карантина регион покинули более 70 тыс. туристов, осталось около 3,5 тыс. гостей, среди них более 2 тыс. – заселившиеся до введения ограничений туристы, остальные – приехавшие в командировку. Продолжают работу 223 средства размещения, это 3% от общего числа гостиниц, санаториев, пансионатов Краснодарского края.

На территории Краснодарского края действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Он предусматривает приостановление бронирования и заселения гостей во всех средствах размещения до 1 мая, на курортах – до 1 июня. Запрет не распространяется на тех граждан, кто находится в служебных командировках и может подтвердить это соответствующими документами.