Режим будет действовать до 6 мая.

При режиме ЧП будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.

Кроме того, по данным издания Nikkei Asian Review, правительство Японии решило выдать наличными 100 тыс. иен каждому японцу (порядка $930) вне зависимости от уровня его доходов, чтобы поддержать граждан в создавшейся сложной ситуации. Это обойдется экономике в 1,2 трлн иен ($11 млрд).

Ранее Абэ в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио.

В настоящее время в Японии зафиксировано более 8,6 тыс. случаев коронавируса, скончались 178 человек.