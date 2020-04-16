"Большинство экспертов сходятся, что пик будет в июне-июле. Цифры не должны пугать, как бы значимы они не были — каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать", — сказал Малышев в четверг на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что многие болеют коронавирусом без симптомов: "Вначале таких было 10-30%, а где-то и 50% болеющих — без клинических признаков. Увеличивается количество переболевших, это неплохо".

Малышев считает, что вакцина в любом случае будет создана не раньше, чем через год-полтора после начала разработки.

Малышев сообщил, что лекарство, разрабатываемое от коронавируса в России, не сильно новое, поэтому в течение нескольких месяцев будет готово.

Говоря о том, как защититься от коронавируса, он сказал: "Надо мыть руки. Самое главное — хорошее настроение. В здоровом теле здоровый дух".