"Произошло почти чудо, что впервые за столько лет в правительстве прозвучало: туризм – это отрасль, которой нужна помощь. Но все меры, которые обсуждались до сих пор, если не считать последнего письма Ростуризма в правительство, в котором действительно перечислено все, что необходимо гостиничной и туристской отраслям, они не помогают", — сказала она на онлайн-конференции, организованной порталом Туту.ру.

Эксперт напомнила, что больше двух месяцев отрасль будет стоять, в связи с чем у туроператоров и турагентов, отелей, транспортников нет источника дохода.

"Людей увольнять нельзя, так как инструменты помощи направлены тем компаниям, которые сохранят персонал. Есть отсрочка по налогам, но откуда появятся средства на их уплату в третьем-четвертом кварталах без доходов – непонятно. Кредитные истории – это просто декларации, они не реализуются. Поэтому мы с маниакальным упорством направляем предложения по мерам поддержки отрасли", — сказала Ломидзе.

Правительство России признало туризм одной из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. В связи с этим был принят пакет мер поддержки участников отрасли, среди которых – отсрочки по налоговым платежам, льготные кредиты на зарплаты сотрудников, возможность вернуть туристам деньги из фондов персональной ответственности, а также выделение 3,5 млрд рублей туроператорам на выплаты компенсаций туристам за билеты, приобретенные для них по невозвратным тарифам в составе турпакетов.

15 апреля стало известно, что Ростуризм направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с предложениями новых, более серьезных мер поддержки гостиничной и туристской отраслей. Ведомство оценивает их потери от коронавируса в первом полугодии в 1,5 трлн рублей.

Ломидзе добавила, что сейчас большинство туроператоров занимаются обработкой заявок на перенос дат туров или аннуляции, речь идет о сотнях тысяч договоров.

"Как известно, ни один из поставщиков услуг, авиакомпаний, отелей, денег туроператорам не возвращал и вряд ли уже вернет. Есть договоренности, что деньги остаются в виде депозитов, переносятся на последующие даты, разные есть условия. Но так получается, что туроператоры и турагенты должны решать вопрос с туристами, на получив назад деньги. Мы, изучив опыт Германии, предложили правительству продлить выполнение обязательств по договорам, заключенным между туроператорами и туристами, до 2022 года. Пока ответа нет", — рассказала она.

Ломидзе подчеркнула, что это предложение не означает, что все туристы смогут вернуть деньги либо отправиться в путешествия только в 2022 году. Его цель – снизить нагрузку на туроператоров сейчас, чтобы те смогли выполнить обязательства перед всеми туристами.