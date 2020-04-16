"Постановление правительства Москвы по данному вопросу 16 апреля подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии и правительства Москвы.

Там отметили, что заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля, и, по данным на четверг, размещено уже более 500 человек.

Планируется, что в программе временного расселения медицинских работников примут участие порядка 20 городских гостиниц и 4-5 служб такси, сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что по возможности расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы.

"Немаловажно и то, что временное проживание в гостиницах позволит оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакт с внешней средой",- сказал собеседник агентства.