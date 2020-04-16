"Сейчас есть две крайние точки зрения. Одна – туризм похоронен и лежит в руинах, и вторая –ничего страшного, кризис – это вызов, он даст туризму новые возможности. Эти крайности не отражают того, что реально происходит на рынке. Чтобы это понять, нужно знать, когда все закончится, а у нас нет такого понимания. Кроме того, мы не знаем, что будет после окончания пандемии с курсом, занятостью, безработицей. И также не знаем, кто из туроператоров, отелей, перевозчиков переживет кризис, насколько они будут обескровлены. Имея три неизвестных фактора, невозможно сложить картину будущего приближенную к реальности. И бессмысленно спекулировать на эту тему", — сказала она на онлайн-конференции, организованной порталом Туту.ру.

Ломидзе подчеркнула, что сейчас можно сделать только один точный прогноз – что отложенный спрос будет огромным. "Те, кто сидят дома, понимают, что, когда бы это не закончилось, они захотят куда-то поехать. Спрос на поездки будет, причем любые: экскурсии на один день, двухнедельные на море, неважно. Опираясь на этот фактор, можно сказать, что перспективы у туристической отрасли в общем неплохие", — добавила она.

Эксперт напомнила, что один из сценариев предполагает, что туризм начнет восстанавливаться с поездок по России.

"Внутренний рынок откроется раньше. И понятно, что та часть, которая хочет быстрее поехать, отправится в поездки по своей стране. Но я не считаю, что можно говорить о перераспределении рынка путешествий в пользу нашей страны, так как всегда по России путешествовали больше. Например, в прошлом году россияне совершили 55 млн турпоездок по России и 28 млн со всеми целями – за рубеж. Другой вопрос, что они неравномерно распределены по стране – в Краснодарском крае 16 млн, а в Иркутской области и Бурятии – 1,5 млн. Но число поездок по стране всегда было больше, и это нормально", — подчеркнула она.