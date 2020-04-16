"Сфера авиаперевозок больше всего затронута кризисом, уровень продаж упал на 90%. За рубеж рейсы закрыты практически полностью, выполняются единичные возвратные рейсы. По России сохранилось всего 12% рейсов", — сказал он.

По словам Сивца, практически все авиакомпании остановили возвраты за билеты живыми деньгами – клиентам предлагают либо промо-коды, либо баллы, либо просят их перенести полеты на дальние даты. Он отметил, что позитивным моментом можно считать то, что банкротств в отрасли пока нет.

"На автобусном рынке – больше 50% отмененных рейсов по России. Уровень продаж упал на 80-85%. Здесь из позитивного – то, что возвраты идут нормально, перевозчики возвращают средства живыми деньгами и банкротств также нет", — добавил Сивец.

Он подчеркнул, что наиболее стабильная ситуация сохранилась на железной дороге. "Продажи просели на 80%, но отмены затронули менее 15% рейсов. И возвраты на рейсы с 1 апреля по 1 июня идут без штрафов даже по тем билетам, где тариф предполагал штраф за возврат", — сказал эксперт.

В четверг Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщила, что авиакомпании РФ за первые две недели апреля снизили перевозки на 89% в годовом выражении, занятость кресел составила 31%.

Международные воздушные перевозки, которые раньше позволяли частично компенсировать традиционно убыточные внутренние, практически остановлены – выполняются только единичные рейсы по репатриации на родину российских граждан. Убыточность внутренних перевозок, "с учетом выше приведенных показателей, прогрессирует высокими темпами", отмечает АЭВТ.