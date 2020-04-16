Входящие в группу Cathay Pacific и Cathay Dragon в прошлом месяце перевезли 311 тыс. пассажиров.

"В целом мы перевезли на 90% меньше пассажиров в марте и на 52% — в первом квартале по сравнению с прошлым годом", — заявил главный коммерческий директор Cathay Pacific Рональд Лэм.

По его словам, спрос существенно упал в конце марта после введения ограничений на въезд в Гонконг нерезидентов, включая транзитных пассажиров. "В каждый из последних двух дней марта мы перевозили менее 1 тыс. пассажиров", — добавил Лэм.

В авиакомпании отметили, что "эта тенденция отражает снижение мощностей в марте 2020 года на фоне распространения пандемии COVID-19 и усиления ограничений поездок и карантинных мер в Гонконге и на других рынках".

Загруженность рейсов в прошлом месяце сократилась. до 49,3%, что на 34,6 п.п. меньше, чем годом ранее. При этом перевозочные мощности (располагаемые пассажиро-километры) уменьшились на 73,2%. Выручка в расчете на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние 1 километра) упала на 84,3%. Перевозки грузов в марте сократились на 35,6% в годовом выражении.

Авиакомпания прогнозирует, что в апреле будет перевозить менее 1 тыс. пассажиров в день. В апреле и мае Cathay Pacific будет поддерживать только 3% обычных перевозочных мощностей.