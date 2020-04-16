"Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого бизнеса, в котором трудятся более трех миллионов сотрудников", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин предложил оказать дополнительную финансовую помощь МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики.

"Цель — поддержка занятости и доходов как работающих, так и тех, кто временно остался без работы", — сказал Мишустин.

По его словам, в том числе для этого правительство намерено расширить перечень таких отраслей, включив в этот список торговлю непродовольственными товарами.

"Начиная с мая организациям малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателям из перечня пострадавших отраслей будут выделяться соответствующие выплаты. Главное что компании, которые получат эти выплаты, берут на себя обязательства максимально сохранить рабочие места на уровне не менее 90% численности на 1 апреля", — сказал глава кабмина.

Он отметил, что размер такой выплаты будет рассчитываться с учетом общей численности работников организаций на начало апреля, исходя из суммы 12 130 рублей в месяц на каждого сотрудника.

"Причем компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на возможные выплаты заработной платы", — сказал Мишустин.

По его словам, первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая.