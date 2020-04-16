"В воскресенье иностранные туристы устроили вечеринку на вилле в районе Чангу. На видео, размещенном в Instagram, запечатлены десятки людей, которые танцуют у бассейна с коктейлями под музыку диджея. При этом в стране объявлен карантин, а власти призывали людей соблюдать дистанцию", — пишет издание.

По некоторым данным, на вечеринке присутствовало 15 человек. Она была устроена в честь 21-летия туриста из Египта, он пригласил друзей через WhatsApp.

Как отмечает газета, по факту нарушения полиция допросила четырех иностранцев. У них потребовали написать заявление о том, что подобное повторяться не будет. Также были изъяты несколько мобильных телефонов в качестве доказательства по делу.

"Начальник полиции напомнил жителям и гостям Бали, что общественные собрания в Индонезии запрещены, как и публичные мероприятия, и полиция будет разгонять вечеринки", — пишет издание.

По состоянию на 16 апреля на Бали зарегистрировано свыше 90 случаев заболевания COVID-19, два человека скончались. Всего в Индонезии коронавирусом заразились почти пять тысяч человек.