"Распространение коронавируса в основных туристических провинциях Доминиканской Республики уменьшилось втрое по сравнению с 13 апреля, когда департамент здравоохранения зарегистрировал 33 новых зараженных. На 15 апреля зарегистрировано 10 новых случаев", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе министерства туризма страны.

По данным ведомства, в республике продолжают работать 13 отелей, в которых размещены туристы, застрявшие в стране из-за закрытия границ. Эти отели продолжат работу до выезда последних гостей.

"Большинство отелей закрыты и сохранили минимум персонала для поддержки инфраструктуры. Некоторые отели переносят ранее запланированные сроки реновации и реконструкции на период карантина, что позволяет оптимальным образом использовать вынужденный простой", — сообщили в министерстве.

Часть отелей, которые должны были открыться весной, перенесли запуск. Так, компания La Collection Resorts отложила запланированное на март открытие курорта Live Aqua Beach Resort Punta Cana в Уверо-Альто. Курорт Casa de Campo, планировавший открыть жилой комплекс Casa de Campo Suites на 96 апартаментов, объявил о приостановке работ минимум до конца апреля 2020 года.

В то же время, курорт Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort планирует начать работу в июне 2020 года, а сеть Excellence Group Luxury Hotels & Resorts объявила, что намерена открыть двери нового отеля Finest Punta Cana на 450 номеров в середине июня – начале июля. Отель Ocean Club, Costa Norte под управлением Marriott International также должен открыться в июне.

Всего в Доминикане заболели коронавирусом более 3,6 тыс. человек.