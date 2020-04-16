"Минмособлимуществом совместно с администрациями городских округов Московской области подготовлены обсервации, которых достаточно, чтобы разместить на карантин всех соотечественников, возвращенных в Россию", — сказали в пресс-службе со ссылкой на министра имущественных отношений Подмосковья Наталью Адигамову.

Сейчас в них находятся около 300 россиян, добавили в ведомстве.

Представители региональных властей встречают рейсы с российскими туристами в аэропорту "Шереметьево" и доставляют прибывших к местам проживания или временного пребывания, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В обсерваторах граждане проходят 14-дневный карантин. Здесь их обеспечивают питанием и ежедневно проводят медицинский осмотр.

Первые 70 россиян, прилетевшие из Алжира, Германии, Бразилии, Перу, Лондона и Италии, уже завершили пребывание в обсерваторах Подмосковья и отправлены домой в Петербург и Ленинградскую область. Их тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.