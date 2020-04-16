Положительное заключение комитета опубликовано в электронной базе данных Госдумы, само заседание комитета прошло в заочном режиме. Законопроект (N916988-7) был внесен в Госдуму правительством в начале марта.

Согласно документу, граждане, которые используют режим налога на профессиональный доход, могут претендовать на меры в том числе и бюджетной поддержки, которые предусмотрены для предприятий МСП. Речь идет также о кредитно-гарантийной поддержке, участии в льготных лизинговых программах, доступе к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, где можно рассчитать бизнес-план, пройти бесплатное обучение и получить консультации юристов.

Помощь будет предоставляться как через региональные бюджеты, так и через "Корпорацию МСП" и ее дочерние общества.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

С началом пандемии коронавируса в РФ правительство заявляло о мерах, которые призваны поддержать МСП. Так, субъекты МСП работающие в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, имеют право обратиться в банки с требованием приостановить срок исполнения обязательств по кредитному договору на срок до шести месяцев.